Примадонна не взяла з собою дітей.

Відома співачка Лайма Вайкуле прокоментувала новину про те, що Алла Пугачова повернулася в Росію. Вона говорила з нею телефоном і знає, чому Примадонна терміново полетіла в Москву.

За словами Вайкуле, Пугачова дійсно вирушила на похорон свого друга - модельєра Валентина Юдашкіна. Вона розуміла, що їй доведеться залишити своїх дітей, але брати їх з собою в Москву Примадонна не стала.

Пугачова розповіла Вайкуле, що незадовго до своєї смерті Юдашкін до неї приїжджав. Як відомо, модельєр багато років боровся з онкологією.

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"Він приїхав до мене зовсім хворий пару тижнів тому, я зараз що, не поїду до нього на похорон? Отже, діти залишаться, будуть під наглядом, я повинна їхати", - процитувала Пугачову Вайкуле в ефірі шоу "І грянув Грем".

Також співачка розповіла, чи намагалася вона відмовити Пугачову від поїздки в РФ. Позиція Примадонни та її чоловіка, гумориста Максима Галкіна, викликала чимало критики на території країни-агресорки. Вони не підтримали повномасштабну війну в Україні і переїхали до Ізраїлю, що сильно розлютило росіян.

Вайкуле не вважає, що співачці не варто було їхати в РФ. Її приїзд вона порівняла з візитом лідера КНР Сі Цзіньпіня в Москву.

"Вона не менш важлива персона, мені здається", - зазначила Вайкуле.

Пугачова повернулася в РФ

Нагадаємо, раніше в РФ помер модельєр Юдашкін. Він дружив з Пугачовою. Після цього стало відомо, що Примадонна повернулася до Москви. Її помічниця це підтвердила, проте причин повернення співачки в РФ не назвала.

Незабаром на це відреагував російський пропагандист Соловйов. Воно обурило, що Пугачову пустили в РФ.

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