Співачка розповіла про свій досвід, який вона отримала у підлітковому віці.

Солістка гурту KAZKA Олександра Заріцька зізналася, що раніше мала проблеми, які приховувала навіть від батьків. Усе через комплекси та стереотипи, нав'язані суспільством.

В інтерв'ю виданню Vogue артистка пояснила, що у дитинстві вона була "кругленькою", але тоді її ніхто не критикував. А потім вона почала ходити на танці, де відчула на собі інше ставлення, яке "відбило" у неї бажання займатися спортом.

"Раніше тренери і навіть діти, з якими ми танцювали, постійно наголошували, що треба худнути. Хлопчики не хотіли ставати зі мною в пару й обирали дівчат, які танцювали набагато гірше, але були стрункими. І це стало моєю особистою крапкою в танцях, бо задоволення вони мені більше не приносили", - пояснила Заріцька.

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Коли ж майбутня артистка була підлітком, у неї почалися проблеми. Заріцька зізналася, що мала РХП - розлади харчової поведінки. Вона сиділа на дієтах та могла нічого не їсти.

"У підлітковому віці будь-які розлади харчової поведінки, а в мене тут великий досвід, я приховувала від батьків. Так, це я вже зараз розумію, що зі мною було, і як потрібно було правильно себе поводити. Але тоді — ні. Свого часу я пробувала всі дієти, зокрема й голодування. Пам’ятаю, тоді було дуже модно голодувати, і всі були підписані на паблік "40 кг". Там дівчата ділилися своїм досвідом, як сидять лише на воді, їдять виключно фрукти чи вдаються до інших жорстких способів схуднення. Багато підлітків були під впливом цих "трендів" і не усвідомлювали, що це вбивство для організму. Їм просто хотілося бути, як всі. Я починала всі ці дієти, не їла по декілька днів, а потім, за класикою, були зриви, психи, сльози - і так це все перетворилося на звичку. Я або нічого не їла, або їла, поки не потемніє в очах. Після того я себе просто ненавиділа, не виходила на вулицю тижнями, а потім знову починала голодування", - зізналася співачка.

Нині ж вона не розуміє, чому дорослі не говорять з дітьми про такі проблеми. Заріцька отримувала від родичів якісь поради, але вони були абстрактними, на кшталт "не їж хліб", або "не їж після 18:00".

"Усе, що мені було потрібно - це хороший терапевт, який би пропрацював зі мною мої комплекси, проблеми і прищепив любов до себе. Звучить банально, але це дійсно працює: тільки коли ти починаєш себе любити, бажання піклуватися про себе з’являється само собою. На щастя, зараз я не надаю їжі настільки велике значення. Вона відійшла на другий план. І, як на мене, це правильно: любити, але не робити сенсом життя", - пояснила артистка.

Нагадаємо, раніше KAZKA показала, на що їй довелося піти заради схуднення.

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