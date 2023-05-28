Артистка радіє, що нарешті може поділитися своїм щастям з шанувальниками.

Солістка гурту KAZKA Олександра Заріцька, яка нещодавно поділилася радісною новиною і розповіла, що виходить заміж, вперше розкрила подробиці свого життя. Артистка завітала до студії "Сніданку з 1+1" та розповіла, що вона щаслива.

"Я дуже рада всім повідомити і я взагалі рада це хоч комусь повідомити! Тому що це все трималося в такому секреті. І хотілося розповісти, тому що коли ти знаходиш людину, яка твоя половинка і якось ті пазли складаються, і ти хочеш розказати всім", - зізналася Заріцька.

Раніше, пригадала KAZKA, вона "фекала", коли бачила людей, які цілуються на публіці. Втім, коли вона зустріла свого обранця, то стала більш сентиментальною. Мало того, у минулому Заріцька не хотіла дітей, а нині вона радіє, коли бачить малюків.

Співачка навіть пожартувала, що вже скоро може здивувати фанів неочікуваною новиною. Нині зірка не може натішитися та показала на камеру, який вигляд має її обручка. Також Заріцька трохи розповіла про свого нареченого:

Його звати Павло, ми познайомились вже давно, ще у 2018-му році... Почали прямо серйозно зустрічатися тільки минулого року... Почали жити разом і вона якось все дуже-дуже стало на свої місця... Це моє перше велике кохання.

За словами співачки, її коханий давно планував освідчення. Подарувати каблучку він вирішив неочікувано, коли поряд іх ними було чимало людей. Заріцька мріяла, щоб освідчення відбувалося у більш інтимній обстановці, проте її обранець вирішив інакше. Втім, вона не засмучується.

Також KAZKA розповіла, яким вона бачить своє весілля. Співачка зазначила, що нині, поки триває війна, про свято вона не думає. Втім, після перемоги вона мріє про весілля або у Криму, або на Закарпатті.

"Взагалі це навіть не обговорювались, що це може бути під час повномасштабної війни. Бо це зовсім інше. Хочеться, щоб весілля було світлим, як свято. А зараз в мене і в нього голова забита зовсім іншим. Ми працюємо заради перемоги. Взагалі, класно було б десь в Криму на набережній, ось це одна з таких мрій", - розповіла співачка.

Що відомо про нареченого KAZKA

Свого бойфренда співачка вперше показала восени минулого року. Відомо, що обранцем Заріцької став музикант Павло Тараненко. Згодом вона зізнавалася, що їй часто хочеться опублікувати романтичне фото з хлопцем, але вона дотримується правила "щастя любить тишу".

Про весілля з коханим KAZKA заговорила ще у лютому цього року. Вже тоді співачка розповідала, що хоче святкувати цю подію у горах та на морі.

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