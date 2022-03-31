Лідія не змогла стримати своїх емоцій, побачивши колег.

Українська телеведуча Лідія Таран активно веде інформаційну війну, дає інтерв'ю французьким телеканалам і закликає весь світ зупинити війну в Україні.

Так, зірка 1+1 прийшла на ефір телеканалу France 5, де розповіла про війну в нашій країні. Потім по відеозв'язку до неї приєдналися її колеги з України. Таран, побачивши їх, розплакалася.

"Я так рада вас бачити", - сказала телеведуча.

Також Таран додала, що французи переживають за Україну. Вони виходять на мітинги, просять великі компанії вийти з російського ринку і вимагають закрити небо над Україною.

Нагадаємо, раніше ведуча 1+1 Марічка Падалко розповіла про чоловіка-героя.

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