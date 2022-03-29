Єгор Соболєв зараз захищає Україну від окупантів.

Українська телеведуча Марічка Падалко розповіла, що її чоловік Єгор Соболєв отримав відповідальне завдання зі звільнення Ірпеня від російських окупантів.

Кілька днів з ним не було зв'язку. За словами Падалко, чоловік іноді писав їй повідомлення.

"Ірпінь звільнено! Понад тиждень всі мої думки були в цьому місті, коли Єгор Соболєв зі своїми побратимами отримав там завдання. Довгі дні без зв'язку, потім поодинокі смс, і сьогодні нарешті... Ірпінь повністю звільнено від окупантів! Зачистки тривають... Маленьке затишне місце розбомблено. Ми тільки минулого літа їздили туди на матч сина проти місцевої футбольної команди, тому, як я розумію, зачистити від окупантів місцевий стадіон (блакитні руїни) було особливо цінно", - сказала Марічка.

Нагадаємо, раніше Марічка Падалко розповіла, що втратила зв'язок з чоловіком через війну в Україні.

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