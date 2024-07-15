Ведучий налякав шанувальників світлиною з клініки.

Відомий український ведучий, головний герой шоу "Холостяк 9" Нікіта Добринін потрапив до лікарні. Знаменитість показав, що з ним сталося.

У своєму Instagram телезірка опублікував кадр, яким неабияк налякав шанувальників. Добринін опинився під крапельницею.

На кадрі помітно, що ведучий перебуває у лікарняній палаті, а до його руки приєднана система крапельниці. Нікіта у підписі до фото натякнув, що його робочий день розпочався не так, як він планував.

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"Оце в мене продуктивний початок тижня", – зазначив зірка.

При цьом жодних подробиць Нікіта розкривати не став. Він не пояснив підписникам, що саме з ним сталося та які проблеми зі здоров'ям в нього є. Тому наразі невідомо, чи Добринін хворіє на щось, чи він просто вирішив пройти вітамінний курс.

Що відомо про Добриніна

Нікіта здобув популярність завдяки участі у різних телепроєктах і роботі на радіо. Він став головним героєм шоу "Холостяк", де зустрів своє кохання – блогерку Дашу Квіткову. Пізніше пара побралася і у них народився син Лев, але минулого року зірки вирішили розлучитися.

Добринін також працював ведучим на радіостанціях, таких як "Радіо Люкс" та "Хіт FM". Він активно веде соціальні мережі, де ділиться моментами зі свого життя.

Нагадаємо, раніше Нікіта Добринін чесно відповів, чому не воює. А також поділився, як ставить до хейту.

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