Після повномасштабного вторгнення РФ в Україну Григорій і його дружина Христина прийняли рішення відвезти синів з Києва до Івано-Франківська.

Телеведучий Григорій Решетнік з дружиною Христиною дали інтерв'ю, в якому розповіли про те, як їхні діти реагують на війну. Щоб максимально їх убезпечити, батьки відвезли синів до Івано-Франківська, проте нещодавно родина знову повернулася до Києва.

Як розповіла Христина Решетнік в інтерв'ю ЖВЛ, їхній старший син Іван все розуміє і навіть підтримує маму в моменти особливої печалі.

"Нашому старшому синові Івану вже 9 років, він пішов у третій клас. Були навіть такі періоди, коли Іван бачив, що я читаю новини, засмучуюся, плачу. Хоча я і намагалася максимально не показувати цього... Він запитував: "Мама, що сталося?" Я говорила, що читаю ось такі новини. Він говорив: "Мамо, не переживай, все буде класно", - сказала зі сльозами на очах Христина Решетнік.

Сам Григорій підкреслив, що попри можливість виїхати за кордон (він - багатодітний батько, і законодавство дозволяє таким чоловікам залишати країну у воєнний час), вони прийняли рішення залишатися на Батьківщині і бути корисними тут.

Нагадаємо, багатодітний ведучий "Холостяка" Григорій Решетнік планує усиновити дитину.

Вас також можуть зацікавити новини: