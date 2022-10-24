До такого рішення пара прийшла після того, як побачила фото і відео з евакуації дитячого будинку.

Григорій і Христина Решетніки дали інтерв'ю ЖВЛ, де розповіли про свої наміри поповнити сім'ю. Зіркова пара вже виховує трьох синів, але на цьому вони не планують зупинятися. Так, подружжя замислюються над тим, щоб усиновити дитину, яка залишилася без сім'ї.

"У березні я пам'ятаю, як побачила фото і відео евакуації дітей зі сходу і півдня. Там були також дітки з Харкова. Маленькі дітки, їх забирали на автобусах... Я пам'ятаю це, і це просто до сліз. Їх так багато було...", - розповіла Христина Решетнік.

Христину це відео настільки зачепило, що вона знайшла місце, куди відвезли діток. Вони зібрали з Григорієм гуманітарну допомогу і поїхали в дитячий будинок на Закарпатті.

"Ці малюки в колясочках так хочуть ласки, любові. Я кажу Гриші: "Ти готовий взяти четверту дитину? Усиновити? Я б хотіла дуже", - сказала дружина телеведучого.

Сам Григорій Решетнік не проти того, щоб усиновити дитину. Але під час війни це неможливо - закон не дозволяє. Тому зараз вони обговорюють це і готуються, а після перемоги України планують діяти.

"Можливо, не тільки четвертого, а ще й п'ятого. У наших синів своє "замовлення". Хлопчика, дівчинку. Ми вважаємо, що під час війни обов'язок кожної сім'ї - думати про усиновлення. Душа розривається, тому що хочеться відразу всім допомогти. Але усиновлення - це дуже відповідальна річ", - сказав Гриша.

Зі своїми дітьми Решетніки поки дану тему не обговорювали. Планують поговорити тоді, коли приймуть остаточне рішення.

Нагадаємо, ведучий "Холостяка" розповів про евакуацію рідних з Миколаєва.

Вас також можуть зацікавити новини: