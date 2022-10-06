До 2014 року Олексій жив у РФ, проте останні роки перебував і працював виключно в Україні.

Відомий телеведучий Олексій Суханов, який народився та жив в Росії до 2014 року, а потім переїхав в Україну, згадав, яким було 24 лютого для нього. Так, він пригадав дзвінок від мами, яка зараз мешкає в РФ. В інтерв’ю ЖВЛ Суханов поділився деталями.

"Мама на початку повномасштабного вторгнення зателефонувала і сказала: "Давай вже повертайся додому". Я кажу: "Тобто? Мій дім тут. Може, ти досі цього не зрозуміла від 2014 року, але мій дім тут. І в мене немає іншого дому", - пригадав знаменитий ведучий.

Він підкреслив, що був просто шокований тим, що Росія все ж почала бомбардувати мирні міста. Однак навіть попри це навіть і не думав тікати. Одразу після вторгнення він пішов до ТрО, де служив два місяці, поки на Київщині точилися запеклі бої.

"Ми намагалися якось контролювати ситуацію. Чергували ми у нашому районі. Ми, звісно, навели лад у під'їзді: позачиняли двері й все заклеїли. І ми пішли з сусідом до тероборони", - поділився Суханов.

Нагадаємо, Остапчук і Суханов поскандалили в прямому ефірі через російські пісні.

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