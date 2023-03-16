Однак це не завадило їй з'явитися в кадрі.

Українська телеведуча Надія Матвєєва потрапила в неприємний інцидент під час зйомок однієї з програм. Вона показалася з розсіченим чолом.

Команда проекту відразу ж почала рятувати ситуацію. Хтось намагався зупинити кров, а візажисти зробили все можливе, щоб травма не була так помітна в ефірі.

Навіть незважаючи на це, Матвєєва зібралася з силами і з'явилася в кадрі з посмішкою на обличчі.

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"Один день мого життя", - написала ведуча на своїй сторінці в Instagram.

Шанувальники підтримали Матвєєву і сказали, що вона красива навіть з розсіченим чолом. А також вони побажали їй, щоб рана скоріше загоїлася.

Чим відома Надія Матвєєва

Першою серйозною роботою Матвєєвої на телебаченні була програма "Все буде добре" і "Все буде смачно", які вона вела з 2012 по 2018 рік. З 2020 року вона стала ведучою програми "Неймовірна правда про зірок".

Також вона брала участь в шоу "Танці з зірками", але здобути перемогу їй не вдалося.

Нагадаємо, раніше Матвєєва поділилася планами про весілля з молодшим на 20 років чоловіком.

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