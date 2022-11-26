Співачка звернулася до лікарів, але причину не назвала.

Українська співачка Віра Брежнєва, яка зараз перебуває в Берліні, потрапила до лікарні. Знаменитість не розкрила причину недуги, проте запевнила, що вона в надійних руках.

На своїй сторінці в Instagram співачка показала фотографію, на якій сидить, ймовірно, в стоматологічному кріслі. Поруч з нею підставка з інструментами для лікування зубів.

"Як інакше сприймається місто, в якому у тебе є друзі. І як добре в потрібний момент опинитися в надійних руках, теж завдяки друзям", - повідомила Брежнєва.

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Віра Брежнєва: чим вона займається під час війни

На початку повномасштабної війни в Україні Брежнєва вирушила до Польщі, де допомагала біженцям. Пізніше з'явилися чутки, що вона розлучилася з продюсером Костянтином Меладзе. Причиною їхньої сварки стали нібито різні політичні погляди. Однак самі вони не коментують свої стосунки.

Нещодавно Меладзе оприлюднив фото з Брежнєвою і написав, що кохання врятує світ. Однак співачка проігнорувала його пост в соціальній мережі.

Також відомо, що Брежнєва випустила пісню "Вишиванка", яку заспівала разом з TAYANNA.

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