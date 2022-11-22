Відомий продюсер опублікував у себе в Instagram-блозі дитяче фото Віри.

Продюсер Костянтин Меладзе у своєму блозі оприлюднив дитяче фото співачки Віри Брежнєвої. В описі він вказав сьогоднішню дату, поставив червоне сердечко і додав: "Любовь спасет мир". Відзначимо, що "Любовь спасет мир" - це одна з найпопулярніших пісень Брежнєвої.

Цікаво, що він обмежив можливість писати коментарі до цієї публікації. Це може бути пов'язано з тим, що Костянтин побоюється розпитувань про особисте життя, адже недавно з'явилися чутки про те, що вони з Вірою розлучилися. ЗМІ писали, що розлучення пов'язане з різними політичними поглядами музикантів.

Відзначимо, що після 24 лютого Віра Брежнєва розірвала всі зв'язки з Російською Федерацією і поїхала до Польщі, де займалася розфасовкою гуманітарної допомоги для постраждалих від війни українців.

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Нещодавно вона випустила першу за довгий час пісню. Композицію "Вишиванка" Віра виконала разом з Tayanna українською мовою, за що нарвалася на неоднозначні коментарі публіки.

Нагадаємо, відомий рунолог підтвердив розлучення Віри Брежнєвої і Костянтина Меладзе.

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