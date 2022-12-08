Під час виступу вона заявила, що вважає себе українкою, попри те, що раніше говорила, що не є українською співачкою.

Українська співачка Віра Брежнєва виступила на благодійному концерті. Це її перший вихід на сцену за 9 місяців війни.

Під час виступу знаменитість не змогла стримати сліз, кажучи про те, що вона - українка. Співачка розповіла, що весь цей час перебувала в тилу і була волонтером - вона допомагала українській армії і біженцям у Польщі.

Зараз же, за її словами, вона зважилася вийти на сцену і продовжити робити те, що вміє найкраще.

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Варто відзначити, що на концерті Брежнєва говорила російською мовою, також вона публічно не визнала Росію агресором.

Віра Брежнєва: позиція щодо війни в Україні

Співачка на початку повномастабної війни виїхала з Росії до Польщі, де займалася волонтерством. Вона публікує у своїх соцмережах кадри війни на батьківщині та розповідає про звірства окупантів.

Пізніше її менеджер заявила, що Брежнєва розірвала всі зв'язки з РФ, але днями росЗМІ спростували цю інформацію. Вони пишуть про те, що Брежнєва продовжує заробляти в Росії, а влітку приїжджала в Москву, щоб перевірити, як там йдуть справи.

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