Артистка після 24 лютого виїхала з РФ і почала волонтерити для України.

Співачка родом з Кам'янського Дніпропетровської області Віра Брежнєва відкрито підтримала Україну після повномасштабного вторгнення РФ. Спочатку вона волонтерила в Італії, а потім у Польщі. Зірка власноруч збирає і вантажить гуманітарну допомогу для постраждалих від вторгнення громадян.

Як повідомляють росЗМІ, дружина Костянтина Меладзе розірвала всі контракти зі своїми роботодавцями з Росії. PR-менеджер співачки Анастасія Драпеко розповіла журналістам, що вона більше не співпрацює з Брежнєвою.

"Ні, не працюю з Вірою Брежнєвою. Брежнєвої більше немає в Росії, вона сюди не повернеться", - сказала Анастасія.

Однак її чоловік Костянтин Меладзе за більш ніж три місяці так і не озвучив свою позицію.

Нагадаємо, за даними ЗМІ, Брежнєва і Меладзе на межі розлучення через війну в Україні. Подружжя нібито розходяться в політичних поглядах.

Також УНІАН повідомляв, що на третьому місяці війни Віра Брежнєва перейшла на українську мову.

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