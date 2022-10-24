За даними різних джерел, Брежнєва не припинила співпрацю з РФ.

Українська співачка Віра Брежнєва, яка засудила війну в рідній країні, продовжує заробляти гроші на території Росії.

Російські ЗМІ поширюють інформацію про те, що співачка не закрила свій бізнес в країні-агресорі, а влітку і зовсім прилітала в Москву, щоб перевірити, як там йдуть справи.

При цьому відомо, що на початку повномасштабної війни вона виїхала до Польщі, де допомагала українським біженцям. Більш того, в ЗМІ поширювалися чутки і про розлучення Брежнєвої і Меладзе через різні політичні погляди. До слова, її чоловік мовчить про війну в Україні.

Відео дня

Варто відзначити, що менеджер Брежнєвої говорила про те, що знаменитість розірвала всі зв'язки з РФ і не планує туди повертатися.

Віра Брежнєва: чим вона займається

З початку повномасштабного російського вторгнення Віра Брежнєва поїхала до Польщі допомагати біженцям. Вона активно публікувала в своїх соцмережах новини з України і розповідала правду про звірства окупантів.

Пізніше вона випустила першу україномовну пісню "Вишиванка", але українці пригадали зірці, що ще два роки тому вона не вважала себе українською співачкою, говорячи про те, що її кар'єра в "ВІА Грі" почалася в Росії.

Вас також можуть зацікавити новини: