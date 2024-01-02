Жінка вже не вперше допомагає українським медикам.

Легендарна акторка та співачка Барбара Стрейзанд підтримує Україну у кровопролитій війні проти Росії. Нещодавно у Facebook Київського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф стало відомо, що зірка подарувала реанімобіль.

До речі, це вже четверта така автівка, яка може допомогти врятувати життя нашим бійцям. Персонал у захваті від щедрості акторки та у дописі розписали детальніше про цей подарунок.

"Автомобілі швидкої медичної допомоги типу С — це своєрідна палата інтенсивної терапії для проведення лікувальних заходів бригадами екстреної медичної допомоги, а також транспортування та моніторингу пацієнтів у важкому або критичному станах, тільки на колесах. Бути оперативними, мобільними і доступними – формула успіху обласної "екстренки". А з отриманням нових "пташок", ця можливість примножується, особливо в умовах воєнного стану", - зазначили медики.

Відео дня

Що відомо про підтримку Барбари Стрейзанд

Цікаво, що Барбара ще у 2022 році стала амбасадоркою UNITED24 у напрямі "Медична допомога" та висловилася про свою підтримку Україні.

"Оскільки я маю єврейське походження з українським корінням, я особливо зворушена боротьбою українців за свободу. Стійкість та мужність українського народу стали справжнім натхненням для всіх, хто працює над збереженням демократії та бореться з авторитаризмом", - зазначила зірка.

У травні 2023 року від Стрейзанд передали чек на суму 240 тисяч доларів міністру охорони здоров'я - Віктору Ляшку. До цього зірка вже жертвувала на медичну допомогу України майже мільйон доларів.

Нагадаємо, Барбара Стейзанд - американська акторка та співачка. За свою творчість вона нагороджена двома статуетками "Оскар", а також преміями "Еммі", "Греммі" та "Золотий глобус".

Вас також можуть зацікавити новини: