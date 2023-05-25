Відома американська актриса і співачка отримала її в подарунок.

Відома всьому світу американська співачка і співачка Барбра Стрейзанд в соцмережах похвалилася українською вишиванкою. Пов'язано це з тим, що нещодавно знаменитість приєдналася до благодійної платформи United24.

В якості подарунка їй відправили красиву вишиту сорочку молочного кольору від бренду Etnodim. Подібна вже є у Іванни Сахно, Кетрін Винник, Лієва Шрайбера і багатьох інших зірок світового рівня, які підтримують нашу країну в такий непростий час.

"Отримала красиву вишиванку від United24. На цій вишиванці можна побачити візерунки Тернопільської області, звідки мої бабусі і діди по лінії батька в Україні", - прокоментувала Барбра Стрейзанд.

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Вона також розповіла своїм шанувальникам про те, що кожен може виграти таку ж вишиванку, зробивши пожертвування на сайт платформи United24. Зараз там збирають кошти на реконструкцію школи в Бузовій Київської області.

Мета проекту - зібрати 200 тисяч євро. Станом на 25 травня зібрано трохи більше половини.

Раніше УНІАН писав, що Барбра Стрейзанд стала амбасадоркою фандрейзингової платформи UNITED24.

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