Артистка також оголосила про розлучення з чоловіком після 7 років шлюбу.

Відома американська реперка Cardi B повідомила, що вагітна третьою дитиною. Зірка поділилася першими кадрами в новому статусі.

Радісну новину артистка оголосила у своєму Instagram, опублікувавши фото з помітно округлим животиком. На камеру вона позувала в розкішній червоній сукні. Реперка не приховувала свого щастя і зазначила, що вагітність стала для неї натхненням у непростий час.

Тим самим знаменитість підтвердила розлучення з чоловіком – репером Offset – з яким була у шлюбі 7 років. Вперше чутки про можливий розрив пари поширилися ще в грудні минулого року. Наразі невідомо хто саме став батьком майбутньої дитини.

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"Після кожного фінішу настає новий етап! Я така вдячна, що розділила з тобою цю мить, ти принесла мені ще більше любові, більше життя і найголовніше відновила мої сили! Нагадала, що я можу мати все! Ти нагадала мені, що більше ніколи не доведеться обирати між життям, любов'ю та моєю пристрастю! Я так тебе люблю і не можу дочекатися, коли ти станеш свідком того, що ти допомогла мені досягти, до чого ти мене підштовхнула. Набагато легше долати життєві випробування, коли ти, твій брат та сестра щоразу доводите, що всі повороти долі варті того", – написала під фото Cardi B.

До слова, в реперки вже є двоє дітей, які народилися у шлюбі з Offset. Екс-подружжя виховує сина Вейва та доньку Калче Кіару.

Як відомо, Cardi B володарка семи статуеток премії Billboard Music Awards, дев'яти статуеток церемонії BET Hip Hop Awards, а також трьох від American Music Awards і MTV Video Music Awards. Вона відома виконавиця не лише в Америці, але й в усьому світі. Зірка увійшла до "100 найвпливовіших людей в світі" за версією журналу Time.

Нагадаємо, раніше Cardi B шокувала дикими танцями без білизни.

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