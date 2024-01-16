Дівчина поділилася новиною в мережі.

Українська блогерка Даша Євтух, яка відома своїми кумедними розпаковками та веселими роликами у ТікТок, вагітна первістком. Про це дівчина написала у своєму instagram.

"Чекаємо на поповнення", - заявила Даша.

Також до допису опублікувала світлину, де вона у білій сукні разом з чоловіком Олександром тримається за руки. Подробиць щодо терміну та статі майбутньої дитинки Євтух не написала.

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Реакція підписників на новину

Пост про вагітність викликав у підписників Даші шалену активність. Вони почали вітати дівчину та бажати легких пологів.

"Ура! Яка крута новина!"

"Вітаю вас, бережіть себе!"

"Я помітила ще місяць тому"

Вітаю! Будуть відосікі на нову тему"

Юху, гарних людей в Україні має бути багато"

Нагадаємо, на первістка чекають і хореограф Женя Кот зі своєю дружиною Наталею. Пара зазначала, що декілька років не могла завагітнити, їм навіть ставили діагноз безпліддя. Наталя розповідала, що на це могли вплинути її постійні тренування та стреси. Проте вони вірили у диво і воно сталося. Пара нещодавно їздила обирати пологовий будинок та активно готується до появи дитинки.

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