На щастя, жінка не постраждала.

Українська блогерка-мільйонник Тетяна Пренткович потрапила в ДТП. Про це жінка розповіла на своїй сторінці в інстаграмі. Причиною аварії стала ожеледиця.

"На дорозі просто лід. Щоб не заїхати в авто попереду, яке різко загальмувало, я скерувала своє на узбіччя, де мене зупинив знак! Буквально зупинив", - написала блогерка.

Далі Тетяна написала, що їхала досить повільно. Проте через слизьку дорогу, автівку неможливо було зупинити вчасно. Їй дивом вдалося залишитися неушкодженою.

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"Я дуже сильно налякалась, але рада, що вдалося скерувати авто на узбіччя і уникнути зіткнення з іншими машинами", - написала вона.

Згодом Пренткович викликала поліцію та поскаржилася на їхній вердикт.

"Неприємно, коли поліція в протоколі написала, що я не вибрала безпечної швидкості та дистанції. Хоч моя швидкість була не більше 35 км/год, а до авто було метрів 30. А от неналежне дорожнє покриття їх не бентежить", - зазначила Тетяна.

Блогерка заспокоїла підписників, написавши, що все вже добре. Ремонт машини відшкодує страхова компанія, а вона пішла знімати стрес у спортивну залу. Також жінка додала, що варто бути обережними на дорозі.

Нагадаємо, раніше блогерка Даша Квіткова потрапила у ДТП. Тоді вона на орендованому автомобілі Lexus проїхала на червоне світло світлофора, в результаті чого постраждали чотири машини.

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