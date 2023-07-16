Стать дитини співачка приховує / скріншот

Відома співачка Луна (Христина Герасимова) поділилася радісною новиною. Вона показала серію нових фото, на яких позує з "вагітним" животиком.

Співачка не розповідала, що чекає на дитину. Вона приховувала вагітність, але тепер вирішила зізнатися. У Stories Луна подякувала фанам за привітання.

Колишня дружина Бардаша чекаєна  дитину / скріншот

Співачка зазначила, що вибачається перед шанувальниками, які ходили на її нещодавні концерти. За словами Луни, вона сильно "тупила", тому що її постійно нудило.

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Співачка Луна вагітна вдруге / скріншот

Також співачка розповіла про те, як змінилися її смаки. Нині їй хочеться носити спортивний або вільний одяг. Від рюшів і мережив її "нудить". Крім цього, Луна поскаржилася на перепади настрою.

Стать дитини та передбачувану дату пологів співачка не розкрила. Вона рідко говорить про особисте життя, а тому, ймовірно, ці подробиці залишаться у таємниці аж до появи малюка на світ.

Хто така співачка Луна

Українська співачка прославилася завдяки пісням "Лютики", "Грустный дэнс", Jukebox. З 2012 по 2018 роки Луна жила у шлюбі зі скандальним продюсером Юрієм Бардашем, який переїхав до РФ і підтримує війну проти України. Від нього у неї є син Георгій, хлопчик з'явився на світ в 2012 році. У 2021 році Луна вийшла заміж за гітариста зі свого колективу Олександра Волощука. 

Сама Луна виступала на території країни-агресорки до 24 лютого 2022 року. Після початку повномасштабної війни співачка засудила путінський режим і підтримує Україну.

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