Співачка Луна поділилася радісною новиною на своїй сторінці в Instagram.

Відома співачка Луна (Христина Герасимова) поділилася радісною новиною. Вона показала серію нових фото, на яких позує з "вагітним" животиком.

Співачка не розповідала, що чекає на дитину. Вона приховувала вагітність, але тепер вирішила зізнатися. У Stories Луна подякувала фанам за привітання.

Співачка зазначила, що вибачається перед шанувальниками, які ходили на її нещодавні концерти. За словами Луни, вона сильно "тупила", тому що її постійно нудило.

Відео дня

Також співачка розповіла про те, як змінилися її смаки. Нині їй хочеться носити спортивний або вільний одяг. Від рюшів і мережив її "нудить". Крім цього, Луна поскаржилася на перепади настрою.

Стать дитини та передбачувану дату пологів співачка не розкрила. Вона рідко говорить про особисте життя, а тому, ймовірно, ці подробиці залишаться у таємниці аж до появи малюка на світ.

Хто така співачка Луна

Українська співачка прославилася завдяки пісням "Лютики", "Грустный дэнс", Jukebox. З 2012 по 2018 роки Луна жила у шлюбі зі скандальним продюсером Юрієм Бардашем, який переїхав до РФ і підтримує війну проти України. Від нього у неї є син Георгій, хлопчик з'явився на світ в 2012 році. У 2021 році Луна вийшла заміж за гітариста зі свого колективу Олександра Волощука.

Сама Луна виступала на території країни-агресорки до 24 лютого 2022 року. Після початку повномасштабної війни співачка засудила путінський режим і підтримує Україну.

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