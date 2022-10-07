При цьому скандальний путініст заявив, що каже це від імені "здорових українців".

Український продюсер Юрій Бардаш, який "відзначився" публічною підтримкою Путіна і кривавої війни, яку той розв'язав в Україні, привітав диктатора з ювілеєм. До того ж він заявив, що це нібито привітання від "усіх здорових українців".

Привітання з'явилося у його Telegram-каналі.

"Від імені всіх здорових українців (у них зараз забрали право говорити те, що вони думають) вітаю верховного головнокомандувача, великого імператора Земель Руських, Володимира Володимировича Путіна з ювілеєм. Чого бажає государю народ — довгих років життя, щоб правив ще щонайменше 10–15 років", - заявив Бардаш.

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За його словами, Путіну треба встигнути" сформулювати та впровадити на планеті концепцію громадської безпеки": "Щоб фашизм був не просто розбитий, як колись наші діди постаралися, а більше ніколи з'явився на планеті — це у ваших силах, пане президенте. Постарайтеся, російські люди довіряють вам долю цивілізації", - підсумував путініст.

Юрій Бардаш та його позиція щодо війни

Продюсер Юрій Бардаш був засновником та продюсером Quest Pistols, Quest Pistols Show, Гриби, Нерви, Місяць, Wellboy та інших. Він відкрито підтримав агресію РФ в Україні. Через це з ним розірвав зв'язки український музикант Wellboy, а також саундпродюсер та режисер кліпів Євген Тріплов.

Незадовго до повномасштабного вторгнення він із сім'єю поїхав на відпочинок. 24 лютого зустрів на Шрі-Ланці. Потім вирушив до Грузії, а звідти – до Москви, де зараз панує отримати паспорт громадянина РФ.

До речі, дружина Юрія Бардаша пішла від нього через його проросійську позицію.

Нагадаємо, Wellboy розповів, як він працює без путініста Бардаша і хто замінив йому продюсера.

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