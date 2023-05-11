СолоХа поділилася з фанатами радісною звісткою.

Українська співачка СолоХа, справжнє ім'я якої - Тереза Балашова, повідомила шанувальникам радісну новину - вона чекає на дитину. Фанати привітали артистку з цим довгоочікуваним станом.

Відзначимо, що вагітність СолоХи дійсно була довгоочікуваною. У минулому році вони з чоловіком вже намагалися завести дитину, але на третьому місяці знаменитість його втратила. Тільки через півроку після викидня артистка зважилася розповісти про це публіці.

Зараз Балашова дуже щаслива. Вона зізналася, що довго приховувала своє цікаве становище, тому що дуже боялася повторення попереднього досвіду.

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"Я відчуваю себе жінкою на мільйон відсотків. Я щаслива попри все, що відбувається, тому що у мене особливий стан. Я вагітна, вже п'ятий місяць, і я дуже довго це приховувала, тому що я дуже боялася, і попередній досвід у мене був, на жаль, не дуже... хороший", - розповіла СолоХа.

Вона також зізналася, що її дуже мучив токсикоз. Відносно недавно її стан стабілізувалася.

"Для мене найбільший подарунок – це здорова дитина, щоб пологи пройшли легко, щоб я виносила... Тому що перші три місяці були дуже складними, у мене був важкий токсикоз", - розповіла зірка.

Реакція соцмереж

"Вітаємо, Терезо! Яка радісна новина!"

"Нехай малюк і мама будуть здорові і щасливі!"

"Вагітна цукерочка!"

Раніше УНІАН писав, що співачка СолоХа "накинулася" на Полякову і звинуватила її в плагіаті.

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