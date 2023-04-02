Раніше він вже говорив про те, що підтримує Україну і виступає проти путінської війни.

Радянський і латиський актор театру і кіно Івар Калниньш, який добре знайомий українській публіці, в черговий раз довів те, що він дійсно підтримує нашу країну. В інтерв'ю з журналістом Дмитром Гордоном Калниньш українською мовою виконав легендарну пісню "Ніч яка місячна".

Дмитро зазначив, що Івар відмінно співає - той неодноразово демонстрував свій голос під час гастролей по Україні. Після короткої "музичної паузи" Івар Калниньш зазначив, що спів - це його хобі.

"Я не вважаю себе якимось співаком, я просто балуюся іноді, особливо останнім часом. Я збираю якісь старенькі мелодії, фіксую їх... Я можу постаратися і заспівати", - сказав актор.

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Реакція соцмереж

"Боже, як приємно чути українську мелодію з латиським акцентом. Івар просто супер!"

"Любов, любов нескінченна любов Івару Едмундовичу, красивий чоловік, талановитий актор, прекрасна людина, здоров'я і всіх благ йому і його рідним! Нехай Бог береже всіх добрих людей на Землі!"

"Спасибі, Івар Едмундович, за ваші ролі, за те, що ви доставили стільки задоволення нам, глядачам, і просто за те, що ви є на світі! Побільше б таких людей, світ би став чистішим і добрішим"

"У вас неймовірна українська!"

Нагадаємо, радянський актор, який відрікся від РФ, дорікнув скривдженим росіянам.

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