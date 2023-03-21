Калниньш відповів на критику з боку росіян, які незадоволені його позицією.

Радянський актор з Латвії Івар Калниньш, який раніше публічно відрікся від Росії і засуджує владу країни-агресорки, дорікнув тим, хто намагається його критикувати. Артиста намагаються звинуватити в тому, що він нібито "винен" за те, що знімався в радянських фільмах і став зіркою.

Однак Калниньш не вважає, що така критика обґрунтована. Актор відповів всім скривдженим росіянам.

"Мені кажуть: "Ви винні Радянському Союзу, Росії"... Це ви мені винні, не доплатили. Я теж гордий! Подумаєш, Держкіно, вони мільйони заробляли, а нам відкинули сміхотворні (гонорари - УНІАН). Ми на це йшли, тому що люди творчі, ми можемо працювати і безкоштовно, але безкоштовно для сліпих, а не для шахраїв", - зазначив Калниньш в недавньому інтерв'ю для RTVI.

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Також актор розповів, що в Латвії налаштовані проти кремлівської влади. За словами Калниньша, ніхто не схвалює повномасштабну війну, яку РФ розпочала проти України понад рік тому. Артист вважає, що країна-агресорка вирішила "розкуркулювати" українців, захоплювати народ. РФ зробила помилку, за яку доведеться дорого платити, зазначив він.

Нагадаємо, раніше Калниньш відрікся від Росії і заявив, що назавжди викинув з пам'яті цю країну. Як зазначили ЗМІ країни-агресорки, своїми словами він "харкнув" на всіх росіян.

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