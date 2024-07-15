Співак поділився зворушливими кадрами з коханою.

Відомий український співак Олексій Завгородній, він же Позитив, приємно здивував новиною шанувальників. Артист повідомив, що вдруге одружився.

Виконавець уклав шлюб з відомою танцівницею, зіркою шоу "Танці з зірками" Юлією Сахневич. Пара вже тривалий час у стосунках, однак свій роман вони підтвердили лише в квітні. І ось зараз пара сповістила прихильників про своє одруження.

У своєму Instagram Позитив опублікував серію романтичних світлин з обраницею. На кадрах новоспечене подружжя мило обіймається, цілується та тримається за руки. Також Олексій фотографує Юлію на камеру Polaroid.

Відео дня

Пара позувала у звичайному одязі. Зокрема, співак приміряв білу сорочку та джинси, а Сахневич – білий топ, сорочку та штани в смужку. На додаток, знаменитості похизувалися своїми коштовними обручками.

"Кохаю", – лаконічно підписав знімки Позитив, та залишив смайлик у формі обручки з діамантом.

У коментарях під дописом шанувальники висловили своє здивування від радісної новини. Хоча пара вже довго разом, але їхній шлюб став несподіванкою для українців. Підписники Позитива вітають та бажають сімейного щастя подружжю:

"Ми зачаровані і шоковані. Ви просто найкращі"

"Які фото ніжні! Прекрасні"

"Вітаю! Будьте щасливі"

"Які ви гарні, щастя вам!"

До слова, Позитив та Сахневич тривалий час приховували свої стосунки. Вони познайомилися на "Танцях з зірками". Співак підтвердив роман з танцівницею, опублікувавши відео, на якому цілує Юлію. Закохані були у стосунках 3 роки. В артиста це вже другий шлюб. Першою дружиною виконавця була Анна Андрійчук. Подружжя розлучилося у 2021 році.

Нагадаємо, раніше Позитив розповів про стосунки з Юлією Сахневич. Співак пояснив, як вони з коханою розподіляють побутові обов'язки.

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