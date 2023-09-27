Артист зазначив, що висловив свою громадянську позицію.

Відомий співак MELOVIN влаштував провокаційний перфоманс на премії "Музвар". Він з'явився на церемонії у масці свині. Свій "лук" артист доповнив накладним животом та костюмом.

Він вийшов до публіки із табличкою, на якій був напис "Дайте гроші на ЗСУ, бо не вистачає на віллу". Свій вчинок співак згодом пояснив в Instsgram. MELOVIN заявив, що хотів висловити свою громадянську позицію, тому підійняв важливу тему.

"Ніколи не міг подумати, що для того, щоб висловити свою громадянську позицію, мені доведеться втілитись у повсякденний образ тих, хто зараз розкрадає державу та повинен нести пряму відповідальність за смерті наших захисників на фронті та у тилових містах. Ваші набиті кишені = відібрані життя військових на фронті!" - написав артист.

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У коментарях фани підтримали провокаційний вчинок співака. Користувачі пишуть:

"Не маємо права мовчати про це! А люди, які мають хоча б якийсь вплив на свідомість, просто зобов’язані це робити. Меловін, браво! Гарний приклад"

"Якщо мене спитають, чому я пишаюсь своїм кумиром, я покажу їм оці фото"

"Ти неймовірний молодець, завжди використовуєш будь-яку можливість для донесення надзвичайно важливих меседжів".

Що відомо про співака MELOVIN

Костянтин Бочаров (справжнє ім'я MELOVIN) переміг у шостому сезоні талант-шоу "Х-фактор". Окрім цього, у 2018 році співак представив Україну на Євробаченні. Він виконав пісню Under the ladder та отримав 17 місце.

У 2021 році артист здійснив камінг-аут, через що його почали критикувати деякі користувачі мережі. Втім, MELOVIN не реагує на хейт.

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