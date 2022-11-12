Яків Кучеревський розповів про те, де був під час початку повномасштабного вторгнення, і як дізнався про смерть родичів.

Відомий український актор Яків Кучеревський, який знімався в серіалах "Сага", "Хованки", "Нюхач-3" та інших, розповів як він пережив перші дні війни. Подробицями чоловік поділився в інтерв'ю програмі "Точка опори":

"Це для мене було шоком. Я не очікував. Перше, про що я подумав — треба їхати до батьків дружини в Гостомель. А потім згадав, що там військове містечко і взагалі аеродром. Тому ми з дітьми сиділи на проспекті Перемоги в Києві. І я у вікно бачив, як летять ці "сюрпризи" від наших сусідів. Я зрозумів, що не треба лякати дітей. Син вже дорослий, він все зрозумів. А для малої я почав придумувати історії про тролів, про ліліпутів, що я тільки не складав".

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Кучеревський розповів, що найскладніші для Києва дні провів з дітьми в підвалі, а потім йому довелося фактично вперше сісти за кермо:

"Навколо вже гучно бахало, я знайшов машину, посадив туди дітей. Але я не вмів добре їздити, я їздив тільки на знімальному майданчику – 8 метрів вперед і 12 метрів назад. Це все, що я вмів. Тобто права є, а досвіду не було. Але я сів за кермо. І ми з дітьми три дні їхали в Ужгород. Було дуже важко".

Звідти актор відправив своїх дітей за кордон, а сам відправився до військкомату Одеси. Яків Кучеревський додав, що за перші дні війни він втратив двох родичів, яких навіть не зміг поховати:

"2 березня не стало мого батька. Мені зателефонувала мама. Це Херсонська область, і їхнє селище опинилося в окупації. І вже туди їхати було не можна. Я навіть не поховав батька. А 9 березня вже дружина зізналася, що 8 березня не стало її батька в Гостомелі. У двір прилетіла ракета. Так через тиждень ми втратили батьків. Наші мами, слава Богу, здорові".

Яків Кучеревський: чим відомий

Актор, заслужений артист України. Родом з Херсонської області. Знімався в "Маршрутах долі", "Сазі", "За законами воєнного часу","Ластівчиному гнізді" та інших фільмах і серіалах.

Нагадаємо, зірка "Людей Ікс" прокоментував звільнення Херсона від окупантів.

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