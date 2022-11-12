Лієв Шрайбер не вперше висловлює свою позицію на підтримку України.

Зірка "Людей Ікс" Лієв Шрайбер відреагував на звільнення Херсона від російських окупантів. Голлівудський актор у своєму Instagram-блозі опублікував скріншот статті одного з міжнародних видань про підняття українського прапора в цьому місті і написав: "Слава Україні!".

Хто такий Лієв Шрайбер

55-річний американський актор, сценарист і продюсер. Найбільш відомий за ролями в "Люди Ікс: Початок. Росомаха" і першим трьом фільмам Уеса Крейвена "Крик". Є володарем шести номінацій на премію "Золотий глобус" і лауреатом премії "Тоні". Серед останніх відомих ролей - "П'яна історія" (2016) та "Рей Донован" (2022).

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Як Лієв Шрайбер підтримує Україну

Лієв Шрайбер є послом платформи UNITED24. Цього року він відвідав Львів та Київ з благодійною місією.

23 серпня 2022 року Шрайбер отримав Орден "За заслуги" ІІІ ступеня за значні особисті заслуги у зміцненні міждержавного співробітництва, підтримку державного суверенітету та територіальної цілісності України, вагомий внесок у популяризацію Української держави у світі.

Звільнення Херсона 11 листопада

11 листопада в мережі з'явилася інформація про появу українських прапорів та військових ЗСУ на вулицях Херсона. Після того, як деокупацію офіційно підтвердили, жителі міста вийшли на вулиці і святкували повернення під контроль України. Вони співали гімн і обіймали військовослужбовців ЗСУ. У своєму щоденному зверненні Зеленський прокоментував цей історичний день.

Нагадаємо, голлівудський актор Бен Стіллер показав сувенір, привезений з України.

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