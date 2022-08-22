Ці кадри бачили мільйони.

Після 24 лютого багато артистів, які знайшли в собі сили займатися творчістю, не можуть писати або говорити про щось крім війни. Саме тому їхні роботи розповідають про ті звірства, які окупанти творять в Україні, і про те, що наша країна обов'язково переможе. УНІАН зібрав п'ять потужних кліпів, в яких показані реальні кадри руйнувань в мирних містах. Спокійно на це дивитися просто неможливо.

Злата Огнєвіч - "Світло"

Артистка написала пісню про працівників ДСНС, які щохвилини рятують життя людей у всіх куточках України. Вони героїчно розгрібають завали і дістають звідти людей, які опинилися заблоковані. У кліпі показані кадри роботи рятувальників.

Антитіла - "Hello" (English Official Video)

Влітку 2022 року вийшла англомовна версія відомої пісні гурту. Кадри руйнувань, які показані в кліпі, були зняті на Харківщині - саме там члени групи несуть службу, рятуючи людей в ролі парамедиків.

До слова, композиція стане саундтреком фільму BBC про війну на Україні.

Kalush Orchestra - "Stefania"

Переможці "Євробачення-2022" 15 травня презентували кліп на свою конкурсну пісню. Його вони знімали в Бучі, Ірпені та Гостомелі. Таким чином артисти намагалися показати реальні кадри цих звірств всьому світу. І це вийшло, адже на даний момент на YouTube відеоробота набрала 35,3 млн переглядів.

Святослав Вакарчук - "Обійми"

Попри те, що цій пісні вже багато років, для багатьох після 24 лютого вона відкрилася з нового боку і стала своєрідним символом. Святослав Вакарчук перевипустив на неї кліп. Відеороботу знімали в перервах між обстрілами в місті Харків.

"Зйомка пройшла 14.04.2022 в Харкові у дворі відомого Палацу Праці, зруйнованого російськими бомбардуваннями. Цей будинок 1916 року вистояв у дві світові війни і зазнав значних руйнувань під час російського вторгнення в Україну в 2022 році", - прокоментував Вакарчук.

POSITIFF - "Ничего личного"

Артист випустив матірну пісню російською мовою. Саме російською, бо хоче, щоб композицію почули і зрозуміли окупанти. У нього в кліпі показані і згадані відразу кілька населених пунктів, постраждалих від окупантів - Буча, Ірпінь, Чернігів, Київ та інші.

"Немає ніякого миру - росіяни принесли руйнування і біль на мою землю. Вони розпалюють вогонь світової війни. Тому більше не буде російських назв вулиць в українських містах і селах, не буде романів, віршів і пісень. Разом з тисячами наших дітей, матерів, батьків – вони спалені в полум'ї від російських бомб і ракет", - прокоментував музикант свою нову відеороботу.

Нагадаємо, Пономарьов, Dzidzio, "Антитіла" і Горбунов випустили потужний патріотичний трек.

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