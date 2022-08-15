Знімки в своєму Instagram виставили і Синельников, і Кліпа.

З'явилися фото з весілля режисера і співавтора шоу "Орел і Решка" Євгена Синельникова, який 12 серпня одружився на Наталії Кліпі, продюсері з BADOEVTEAM, в Бучі, де закохані пережили окупацію російських загарбників.

Знімки в своєму Instagram виставили і Синельников, і Кліпа.

"12.08.22 любов завжди перемагає. А це справжня любов! Наталя Кліпа відтепер Наталія Синельникова, з чим я себе вітаю", - підписав знімки ведучий.

Кліпа ж виставила знімки в чорно-білому кольорі і символічно їх підписала.

"Цей рік для України почався як чорно-біле кіно. Цього року, взимку, я стала нареченою. Цього року, навесні, я стала сиротою - я втратила Маму. Цього року, влітку, я стала найщасливішою жінкою - я стала коханою дружиною. Ти для мене мій Всесвіт. Ми чекаємо осінь, зиму ... якою вони будуть, ми не знаємо. Але ми віримо в любов, віримо в силу нашої нації. І ми знаємо, що будемо скоро плакати від сліз щастя - від нашої перемоги", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше ведучий "Орла і Решки" розповів про погрози з РФ.

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