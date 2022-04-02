Саму стайню замінували.

Українська співачка Камалія зробила шокуючу заяву - в Бучі окупанти розстріляли стайню і вбили коней. Крім того, є інформація, що стайню замінували.

Про це артистка розповіла в Instagram.

"Мого малюка Тоті-Сеньйора, сина легендарного Тотіласа, багаторазово чемпіона світу, чемпіона Олімпійських ігор, більше немає. Російські фашисти розстріляли кілька коней з нашої стайні "КСК Буча" і замінували її! Зелених лугів тобі, Мій малюк!",- написала Камалія.

Зазначимо, будинок Камалії також знаходиться в Бучі. В кінці лютого артистка розповіла, що в декількох метрах від її особняка впала ракета, а танки російських окупантів оточили територію і не пускали до стайні, щоб погодувати коней. Зараз артистка виїхала за кордон, щоб врятувати себе і свою сім'ю.

Нагадаємо, Камалія в Польщі допомагає біженцям і дає благодійні концерти. Після закінчення війни в Україні, вона планує повернутися додому і допомагати відновлювати нашу країну.

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