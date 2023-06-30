Раніше співак уникав тему особистого життя.

Український співак Олег Винник вперше розповів про свою родину. Артист тримав у таємниці інформацію про дружину.

Проте у ЗМІ вже давно писали, що кохана Винника - його колишня бек-вокалістка Таюне (Таїсія Сватко). В інтерв'ю для YouTube-каналу "КРП" співак зізнався, що вона дійсно є його дружиною.

"По-перше, це псевдонім. По-друге, це та, про яку я співаю свою пісні. Звичайно, її звати Тая", - заявив Винник.

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Він з теплотою говорив про кохану, а також декілька разів пригадав про сина. Втім, Винник вирішив зберігати інтригу. Він не розповів, скільки хлопчику років або яке в нього ім'я. За словами співака, він не хоче, щоб дитина страждала від підвищеної уваги преси.

Винник заявив, що його сину не сподобається, коли журналісти будуть "тицяти" йому в обличчя камеру. Співак стверджує, що точно не захоче відповідати на запитання представників ЗМІ.

Що відомо про родину Винника

У квітні 2023 року ЗМІ повідомили, що син Винника мешкає у Німеччині. Йому 19 років, юнака звуть Юліан. Він професійно займається плаванням і вчиться в університеті.

Також відомо, що Виннику вже давно приписували роман з Таюне. Тільки її він публічно вітав зі святами. Вони часто з'являлися на публіці разом. Втім, свої стосунки вони ніколи до цього не коментували.

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