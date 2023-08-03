Гуморист, який підтримує путінський режим, отримав "орден" і дивно похвалив диктатора.

Російський артист Володимир Винокур отримав від президента РФ Путіна "орден за заслуги". Кривавий диктатор видав гумористу "медаль" нібито за внесок у культуру.

Усе це відбувалося в Кремлі. Винокур вийшов до мікрофона і видав чимало схвальних компліментів на адресу Путіна. Крім цього, він "вислужився" перед президентом РФ дивними жартами про президента США Джо Байдена.

"Я радів, бачив вас на коні, і як ви піднімаєтеся трапом літака. Тому що є деякі керівники держав, які трапом не можуть піднятися, і привітатися не знають, з ким. А ви всіх впізнали", - заявив Винокур.

Крім цього, путініст подякував за "орден", а також побажав диктатору здоров'я. Не забув Винокур і про "мир", якого він побажав усім, хто зібрався в Кремлі на видачу нагород.

У своєму жарті Винокур спробував висміяти інцидент, який стався ще в 2021 році. Тоді Байден ледь не впав з трапа літака, він спіткнувся тричі.

Є і ще один нюанс. Росіянин жартував, наводячи фейкову інформацію, яка активно поширювалася навесні 2023 року. Тоді в мережі "завірусилося" відео, на якому Байден нібито "не впізнав" британського прем'єр-міністра Ріші Сунака, а тому "відштовхнув" його у бік. Насправді ж президент США потиснув політику руку, а лише після цього почав спілкування з іншою людиною.

Володимир Винокур видав жарт про Байдена - відео

Що Винокур говорить про війну в Україні

Путініст підтримує кривавий режим ще з 2014 року. Він радів подіям на Донбасі і підтримував російських окупантів. Після початку повномасштабної війни Винокур закликав "розібрати Україну на частини". Також він заявляв, що РФ нібито не починала війну, а "втрутилася для порятунку народу".

Відомо, що навесні 2022 року Латвія заборонила Винокуру в'їзд, він діятиме безстроково. Таке рішення влада ухвалила через пропутінську позицію гумориста.

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