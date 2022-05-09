Обмеження діятиме безстроково.

Латвія оголосила Філіпа Кіркорова персоною нон грата. Разом з Кіркоровим обмеження на в'їзд Країна видала Володимиру Винокуру, Євгену Петросяну та Ірині Вінер-Усмановій. Про це повідомив 9 травня міністр закордонних справ Едгар Ринкевич.

"На підставі пункту 2 статті 61 Закону Про імміграцію я прийняв рішення про включення громадян Російської Федерації Кіркорова Ф., Винокура В., Петросяна Є. і Вінер-Усманову І. в список осіб, небажаних в Латвійській Республіці, встановивши безстрокову заборону на в'їзд до Латвії", - написав міністр у своєму Twitter.

Зазначимо, раніше таке ж рішення щодо Кіркорова прийняла Естонія, однак там заборона в'їзду видана на 5 років. Пов'язана заборона з тим, що артист підтримав Росію в жорстокій війні проти України.

Нагадаємо, Кіркорова викличуть на допит до Генпрокуратури після скандального танцю на хресті.

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