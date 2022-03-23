Астаф’єва допомагає киянам – їздить у різні райони міста готувати.

Зірка українського Playboy та кіно Даша Астаф’єва розповіла, як переживає війну у Києві.

Як пояснила модель в ефірі українського телебачення, ховаючись в укриттях, засинає о 3-4 годині ранку. Акторку хвилюють розповіді людей, які на власні очі бачили смерть рідних або були змушені покинути свій дім.

"З’явилася жінка кілька днів тому. Каже, що телефонувала матір з погребу. У Димерці випалюють майже повністю село… Каже, у них там в будинку кіт закритий. Все життя залишилося, ми нічого не встигли забрати. Стирають просто з лиця землі", - ділиться Астаф’єва.

Коли щось відбувається не за графіком – українку це теж бентежить: "Складно. Ти під час війни звикаєш до одного і того ж".

"Прокидаюся десь о 8:00. Веду собак гуляти центром. В цей же час ходжу і роздаю бабусям та дідусям гроші. Тому що дуже багато страшних історій спостерігала. Бабуся у кормушці вибирає крихти хліба. Ніколи у житті цього не забуду. А вчора ввечері йду – просто два сонечка. Ідуть без двадцяти хвилин на восьму ввечері, знають же, що комендантська година. Я кажу: куди ви йдете, товариші? Вони – мені: хочемо встигнути на Борщагівку до восьмої. Я кажу: ви ніяк не встигнете. Швидко викликаємо таксі. Я розміняла, зробила такі стопочки по тисяча гривень – думаю, ну їм точно треба", - розповіла модель.

Астаф’єва допомагає захисникам та цивільним – їздить у різні райони міста готувати: "На початку війни чула, що на кухню потрібні помічники, бо нікому різати, чистити. Я подумала – піду, допоможу. Ну, піду помию підлоги. Дозволять чистити, різати – так було кілька днів. А потім сіла чистити картоплю. Зараз вдень мішок-два".

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