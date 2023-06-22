Поки немає точної інформації, чи сама Брежнєва вирішила відмовитися від ВНЖ в Росії.

Українську співачку Віру Брежнєву позбавили посвідки на проживання в Російській Федерації.

За даними видання Комсомольська правда, документ артистки, що підтверджує право тимчасово або постійно проживати в РФ, був анульований, через що ІП Кіперман В.В. (в документах Брежнєва залишила прізвище колишнього чоловіка, - ред.) на території країни був ліквідований.

За час концертної діяльності в Росії співачка і її чоловік Костянтин Меладзе не отримували паспортів РФ.

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"Не виключено, що артистку позбавили посвідки на проживання, або вона сама від неї відмовилася. Безумовно, за цим послідувало закриття ІП, тому що ВНЖ дає іноземцям право на ведення підприємницької діяльності на території Росії. У будь-якому випадку, тепер приїхати в РФ і жити тут, не кажучи вже про те, щоб будувати кар'єру, Віра Брежнєва не зможе", - розповів адвокат Андрій Альошкін.

Віра Брежнєва - її позиція

Після 24 лютого 2022 року Брежнєва виїхала з РФ, де довгий час жила. Вона допомагала українським біженцям у Польщі, також вона випустила кілька пісень українською мовою. Відома співачка Лайма Вайкуле розповіла, що Брежнєва знаходиться в Ризі.

Нещодавно російські пропагандистські ЗМІ заявили, що Віра Брежнєва нібито виступає перед олігархами і може приїжджати на територію країни-агресора з корпоративами.

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