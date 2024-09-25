Він зняв його в своєму кліпі.

Український співак Віталій Козловський вперше повністю показав обличчя маленького сина Оскара.

Сьогодні, 25 вересня, хлопчику виповнилося 7 місяців. На честь свята артист вирішив поділитися новою відеороботою на пісню "Сину", в якій брали участь його син та кохана дружина Юлія.

"Вперше показую обличчя синочка! Я хотів, щоб цей кліп вийшов на півріччя сина. Але через переведення по службі і від‘їзд, я не міг закінчити роботу вчасно. Тому довелося відкласти... Це не просто кліп, який виходить, має коротке життя і йде в архіви. Це те, що назавжди! Коли Оскар буде дорослим, коли у нього будуть свої діти, він зможе переглядати це відео і завжди пам’ятати, який він був маленький, якими були ми поряд з ним, скільки тепла і любові було навколо", - підписав зворушливо Віталій.

Реакція підписників

Прихильники виконавця почали активно писати компліменти малюку та родині Козловського.

"Так гарно, по-справжньому, чуттєво і тепло"

"Заворожує. Дуже гарно"

"Найгарніший маленький хлопчик"

"Це не кліп - це шматочок родинного щастя! Бережіть одне одного і вашу малечу"

"Які ви гарнюні! Щастя вам".

До слова, у березні цього року Віталій Козловський показав обручку та повідомив про своє одруження. Його обраницею стала піарниця Юлія Бакуменко, яка згодом народила первістка Оскара.

Нагадаємо, раніше Віталій Козловський розповів, як змінили його життя родина та війна.

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