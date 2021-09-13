Соломія Вітвіцька вже встигла поділитися кадрами з відпустки.

Українська телеведуча Соломія Вітвіцька зараз знаходиться в Санта-Моніці, Каліфорнія. Зірка ділиться гарними фотографіями з відпустки, показує океан і своїх друзів.

На одному зі знімків Соломія постала в довгій червоній сукні з квітковим принтом і подовженому пальті на ґудзиках. Волосся телеведуча розпустила і нанесла яскравий макіяж.

"Вона носила вітер у волоссі. Сонячний і вітряний день на океані з друзями під українську музику. Так дивно, коли в одному кінці міста спека під 35 і нічим дихати, а водночас біля океану доводиться кутатися в пальто. Такий собі контрастний Лос-Анджелес", - підписала фото Соломія.

"Красуня", "Шедевр", "Така життєрадісна", "Така красива, що аж дух захоплює", "Чарівна", "Прекрасна Соломія", - пишуть шанувальники в коментарях під фото.

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Соломія Вітвіцька працює на телеканалі 1+1 з 2008 року. Починала вона працювати кореспондентом ТСН. Зараз же вона ведуча програми ТСН.

У 2016 році Вітвіцька стала лауреатом Всеукраїнської премії "Жінка III тисячоліття" в номінації "Рейтинг".

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Автор: Діана Могилєвич