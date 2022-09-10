Відомий американський письменник Стівен Кінг підтримав дії Збройних сил України на східному та південному фронтах.
Так, він досить емоційно відреагував на успіхи українських військових у війні з російськими окупантами.
"Українці сьогодні надирають дупу. Слава Україні!" – написав Кінг у Twitter.Відео дня
Зазначимо, що з початку повномасштабної війни Росії "король жахів" Кінг підтримує Україну.
Раніше Кінг відреагував на ракетний удар Росії по ТРЦ в Кременчуці, де загинули десятки цивільних українців. Письменник назвав це терористичною атакою з боку Російської Федерації.
Варто нагадати, що ЗСУ пішли в активний контрнаступ на Харківському та Херсонському напрямках і вже мають значні успіхи. Зокрема, у традиційному відеозверненні президент Володимир Зеленський підтвердив, що захисники України в Харківській області звільнили понад 30 населених пунктів.
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