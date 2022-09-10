Стівен Кінг підтримав ЗСУ / фото із соцмереж

Відомий американський письменник Стівен Кінг підтримав дії Збройних сил України на східному та південному фронтах.

Так, він досить емоційно відреагував на успіхи українських військових у війні з російськими окупантами.

"Українці сьогодні надирають дупу. Слава Україні!" – написав Кінг у Twitter.

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Зазначимо, що з початку повномасштабної війни Росії  "король жахів" Кінг підтримує Україну. 

Раніше Кінг відреагував на ракетний удар Росії по ТРЦ в Кременчуці, де загинули десятки цивільних українців. Письменник назвав це терористичною атакою з боку Російської Федерації.

Варто нагадати, що ЗСУ пішли в активний контрнаступ на Харківському та Херсонському напрямках і вже мають значні успіхи. Зокрема, у традиційному відеозверненні президент Володимир Зеленський підтвердив, що захисники України в Харківській області звільнили понад 30 населених пунктів.

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