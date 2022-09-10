Відомо, що українські військові мають значні успіхи на Харківському та Херсонському напрямках.

Відомий американський письменник Стівен Кінг підтримав дії Збройних сил України на східному та південному фронтах.

Так, він досить емоційно відреагував на успіхи українських військових у війні з російськими окупантами.

"Українці сьогодні надирають дупу. Слава Україні!" – написав Кінг у Twitter. Відео дня

Зазначимо, що з початку повномасштабної війни Росії "король жахів" Кінг підтримує Україну.

Раніше Кінг відреагував на ракетний удар Росії по ТРЦ в Кременчуці, де загинули десятки цивільних українців. Письменник назвав це терористичною атакою з боку Російської Федерації.

Варто нагадати, що ЗСУ пішли в активний контрнаступ на Харківському та Херсонському напрямках і вже мають значні успіхи. Зокрема, у традиційному відеозверненні президент Володимир Зеленський підтвердив, що захисники України в Харківській області звільнили понад 30 населених пунктів.

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