Письменник з перших днів після повномасштабного вторгнення РФ підтримує український народ.

Відомий всьому світу письменник Стівен Кінг відреагував на ракетний удар Росії по торгово-розважальному центру в Кременчуці. На момент обстрілу там перебувало більше тисячі цивільних.

Кінг присвятив цьому пост в своєму Twitter, назвавши це терористичною атакою.

"Російські удари по українських цивільних об'єктах - це справжні терористичні атаки. Слава Україні!",- написав письменник.

На пост Стівена Кінга відреагувала сторінка Міністерства оборони України в Twitter.

"Стівен, росіяни жахливіші за будь-якого монстра у ваших романах...", - сказано в підписі.

Зазначимо, 27 червня ввечері російські окупанти ракетою вдарили по ТЦР "Амстор" у Кременчуці. Станом на 12:00 28 червня відомо, що виявлені тіла 18 осіб (одна людина померла в лікарні). 60 людям знадобилася медична допомога, 24 осіб госпіталізували, 6 - перебувають у важкому стані, за їхні життя борються лікарі. 36 людей пропали безвісти.

Нагадаємо, стало відомо, як "король жахів" Стівен Кінг підтримує Україну.

Також УНІАН писав, як українські зірки прокоментували трагедію у Кременчуці.

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