Американський письменник заявив, що весь світ повинен розуміти, ким розв'язана ця війна.

Американський письменник Стівен Кінг рішуче засудив агресію РФ в Україні і обірвав ділові відносини з країною-агресором. Він продовжує активно підтримувати нашу країну в інформаційному просторі світового рівня, регулярно нагадуючи у своєму Twitter про те, що він з Україною.

Так, відразу після повномасштабного вторгнення РФ в Україну Стівен Кінг відмовився від нових контрактів на видавництво книг в Росії. Також він опублікував фотографію у футболці з написом "Я з Україною" ("I stand with Ukraine").

"Зазвичай я не публікую свої фотографії, але сьогоднішній день – виняток", - написав Кінг.

28 лютого на церемонії вручення нагород премії Гільдії кіноакторів США він позував на червоній доріжці зі стрічками кольору українського прапора.

Письменник заявив, що весь світ повинен розуміти, ким розв'язана ця війна.

"Це путінська війна. Жінки і діти гинуть від його рук...", - написав Кінг відразу після подій 24 лютого.

Нещодавно Кінг похвалився кепкою з жовто-блакитним написом "Ukraine". На знімку він позував зі своєю собакою на ім'я Моллі.

У своєму недавньому висловлюванні "король жахів" заявив, що Путін недооцінив здатності України захищати свою територію.

"Путін думав, що має справу з болонкою. Виявилося, що це була росомаха. Слава Україні!",- написав Кінг.

Нагадаємо, раніше були названі світові знаменитості, які пожертвували величезні суми на підтримку України.

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