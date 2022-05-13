Даша зазначила, що такий сюрприз отримали вперше в житті.

Українські військові зробили співачці і моделі Даші Астаф'євій незвичайний сюрприз. Вони на снаряді, що призначається для боротьби з російськими окупантами, зробили напис "Від Даші Астаф'євої" і додали смайлик.

Натомість співачка також підняла бойовий дух бійцям, що захищають Україну на фронті. Вона оприлюднила фотографію, на якій тримає в руці картоплю. Зазначимо, Астаф'єва зараз займається волонтерством. Вона допомагає чистити картоплю для українських військових.

"Постійно думаю про чоловіків, які нас захищають. Що багато з них - це звичайні хлопці, які змушені були взяти зброю в руки і захищати свої сім'ї, країну. Творити нову історію, світ. Світ, який захищається від "руського міра", назавжди буде перед очима. З цими жахами і незабутніми кадрами горя, яке залишили після себе орксіяни. І кожен день цей світ дивує тим, яка у нас воля і жага перемоги. Які у нас чудові люди", - написала Астаф'єва в Instagram.

Нагадаємо, раніше Астаф'єва розповіла, хто із зірок заблокував її після закликів не мовчати про війну.

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