Артистка не раз зверталася до колег із закликом говорити про криваву війну в Україні.

Українська модель і співачка Даша Астаф'єва на час війни в Україні займається не тільки волонтерством, а ще й несе оборону в інформаційній війні. Так, вона не раз зверталася до своїх колег з проханням розповідати про те, що насправді відбувається в Україні. Однак багато у відповідь блокували її в соціальних мережах, чим доводили свій цинізм і жорстокість.

Про це зірка розповіла в інтерв'ю "ЖВЛ".

"Лобода мене теж заблокувала. Але ж у неї так багато підписників. Ну чому ти не скажеш те, що треба сказати? Вона типу сказала про війну, але не уточнила, про яку", - дорікнула Даша Астаф'єва.

Також модель заблокував колишній соліст групи Artik&Asti за те, що Даша звинуватила їх у концертах під час війни в рідній країні.

"Вони виступали тут кожен місяць. І в день, коли розбомбили Харків (це рідне місто Artik), він представляє альбом. Я йому кажу: "Ти що, йо*нувся?". Ну ти, реально, бл*дь, твоє рідне місто бомблять, а ти презентуєш альбом? Ну хоч щось у тебе є? Серце, мозок, душа? Він мене заблокував відразу", - розповіла артистка.

Нагадаємо, раніше Астаф'єва поділилася мріями, які хоче здійснити після війни.

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