Його досі критикують за те, що він втік з України під час війни.

Український хореограф Влад Яма ще на початку повномасштабного російського вторгнення поїхав з родиною до США. За це його неодноразово хейтили в мережі. Довгий час він видаляв негативні коментарі і відмовчувався з цього приводу, проте зараз все ж вирішив відповісти.

Після того, як він опублікував фото з пляжу в Майамі, на нього обрушилася чергова тонна критики. Користувачі мережі закликали його повернутися в Україну і вступити до лав ЗСУ, щоб захищати рідну країну від російських окупантів.

Однак сам Влад в інста-сторіз написав, що не збирається нікому нічого доводити.

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"Так, ситуація екстремальна. Кожен має право на свою думку, але я не бачу сенсу комусь щось доводити, є справи важливіші", - написав яма.

Його підтримала і дружина Ліліана. Вона написала, що ніхто не має право засуджувати вибір будь-якої людини.

"Ніхто не має права засуджувати право вибору кожного з нас! Не судіть, щоб вас не судили. Ніхто не знає обставини кожного", - написала дівчина.

Нагадаємо, раніше Слава Дьомін поскаржився, що Влад Яма заблокував його в соцмережах.

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