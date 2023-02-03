Незадовго до повномасштабної війни хореограф виїхав до США і вирішив не повертатися на батьківщину.

Відомий хореограф Влад Яма з дружиною Ліліаною і сином Леоном виїхав до США на початку повномасштабної війни. Відтоді він більше не приїжджав на батьківщину, за що регулярно стає об'єктом хейту з боку шанувальників і колег з шоу-бізнесу.

Зараз Яма дав ще один привід його розкритикувати - показав "гаряче" фото, зроблене на пляжі в Майамі. На знімку він у червоних плавках тримає в руках рятувальну дошку.

В описі до знімка Влад розповів, що його шанувальники можуть купити його вітання, можливість провести спільний прямий ефір, заняття з танців, спільний пост, онлайн-тренування, онлайн-зустріч на тему секретів телебачення, постановку танцю, особисту зустріч, менторство, замовити його в ролі ведучого на захід, замовити менторство зі спорту та харчування, танцювальний виступ, розважальний майстер-клас або DJ-set. Всі гроші, виручені з цієї акції, підуть на допомогу ЗСУ.

Відео дня

У коментарях не всі оцінили наміри Влада Ями й звернули увагу не стільки на сенс публікації, скільки на фото.

Реакція соцмереж

"Харків радий за вас"

"А повернутися в Україну не плануєте?"

"Зустріч можна влаштувати в Майамі? Або до Києва приїдете?"

"Прочитала коментарі й жахнулася... Люди, ви дійсно вірите, що Влад Яма зробить велику "погоду" на війні? Перемога неможлива без тилу. Хто воює, а хто заробляє. Всі важливі. Ворог - нападники. Не варто робити ворогів з тих, хто робить, що може в тилу"

Нагадаємо, Влад Яма показався вперше за довгий час і натрапив на хейт.

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