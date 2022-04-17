Артиста внесли в "чорний список" за антивоєнні заклики.

Український музикант Володимир Дантес поділився новиною про те, що Росія оголосила його своїм ворогом.

Дантес потрапив до "чорного списку" через те, що вихваляє батальйон "Азов" і закликає росіян виходити на мітинги і влаштовувати антивоєнні протести.

"Ми українські євреї ще ті поганці", - з гумором прокоментував Дантес.

Також він запитав, чому так довго розглядали його кандидатуру. Зазначимо, українські артисти, які підтримують нашу країну в розв'язаній РФ війні, займаються волонтерством і допомагають мирному населенню, пишаються тим, що потрапили в цей "чорний список".

Крім того, серед ворогів Росії також є Надя Дорофєєва, Дмитро Комаров, Володимир Кличко, Євген Комаровський та інші.

Нагадаємо, раніше Дантес емоційно заспівав про війну в Україні.

Вас також можуть зацікавити новини: