За словами співачки, це були лише "бридкі чутки" людей, які хайпували на їхньому розриві.

Українська співачка та блогерка Анна Трінчер вперше відповіла, чому вони з екс-чоловіком Олександром Волошиним заперечували чутки про розрив. Окремо співачка зізналася, чи зраджував їй колишній.

В Instagram Stories зірка відверто зізналася, що спростовувала брудні чутки щодо негараздів у своїй сім'ї, оскільки остаточне рішення про розлучення вони з Олександром прийняли зовсім нещодавно.

Крім того, співачка різко відреагувала на те, що дехто "хайпував" на темі її розлучення, поширюючи неправдиву інформацію нібито про зраду.

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"Прийняли це рішення нещодавно. До цього ми відверто казали, що у нас проблеми у стосунках... Ми старалися все налагодили, ми ходили на терапію. А хтось просто нахабно хайпував, підливаючи масло у вогонь, підкидаючи такі бридкі чутки, як "зрада", якої ніколи не було", - відповіла співачка.

Розлучення Трінчер і Волошина

Співачка Анна Трінчер офіційно оголосила про розлучення з чоловіком Олександром Волошиним. На своїй сторінці в Instagram вона опублікувала діалог з ним, в якому вони розставили всі крапки над "і".

З ролика стало відомо, що проблеми у пари почалися ще півроку тому, коли у Волошина діагностували депресію. Він зрозумів, що більше не може робити свою дружину щасливою, тому ухвалив рішення про розлучення.

У 2022 році Анна Трінчер вийшла заміж за Олександра Волошина. Пара зіграла весілля в Києві. Їхня історія кохання була дуже красивою, проте нещодавно почали з'являтися чутки про їхнє розлучення. Блогер Богдан Беспалов повідомив, що пара розлучилася і живе окремо. При цьому Анна та Олександр всіляко спростовували свій розрив, навіть попри те, що чоловіка Трінчер "спалили" на сайті знайомств.

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