Врятувала майстерність водія, який зумів вдало зупинити транспорт.

Відомий український гурт "Антитіла" потрапив у ДТП у Парижі. Усе дивом закінчилося без постраждалих. Як виявилося, хтось викрутив гайки на колесі авто.

Про прикрий інцидент музиканти розповіли в Instagram. Нині вони повертаються додому з Франції та готуються до поїздки на "Євробачення" у Ліверпулі.

"Коли тобі під час виступу в Парижі викрутили гайки на колесі турового авто. Коли на швидкісному європейському автобані розгойданим колесом повністю зрізало болти, і колесо, відпавши, зависло на гальмівному диску, нарізаючи металеву стружку. Тільки завдяки майстерності водія мікроавтобус з командою в цей момент не перевернувся, і навіть вдало зупинився до подій, які б мали важкі наслідки. В ці моменти ти розумієш, що пильність під час війни не можна послаблювати ніколи, бо ворог може бути всюди", - йдеться у дописі на сторінці гурту.

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Також музиканти розповіли, що експерти вже провели оцінку пошкоджень. Вони виявили подряпини, які хтось залишив під час спроб викручувати диски та гайки на колесах. В "Антитілах" зазначили, що не знають, кому "дякувати". Втім, вони припускають, що це були росіяни з готелю.

"Не знаємо, кому "дякувати" – сусідам в готелі, які, можливо, прийшли тихенько послухати наш концерт, чи просто небайдужим "прихильникам" нашої діяльності і творчості в Парижі, але головне - що все нормально! Все переживемо!" - додали музиканти.

Нагадаємо, раніше лідер гурту "Антитіла" Тарас Тополя розповів, чи повернеться він на фронт.

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