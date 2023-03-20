Після початку повномасштабного вторгнення лідер гурту "Антитіла" зі своїми колегами вирушив на Харківський напрямок. Там музиканти виконували завдання парамедиків, рятуючи бійців.

Український музикант і лідер гурту "Антитіла" Тарас Тополя після початку повномасштабної війни вирушив на фронт. Разом зі своїми колегами по групі він служив на Харківському напрямку в якості парамедика, але через півроку їхній підрозділ вивели.

Відтоді "Антитіла" воюють на культурному та інформаційному фронтах: виступають за кордоном і збирають гроші на потреби України. Зараз Тарас відповів, чи планує він повертатися в зону бойових дій.

"Я мрію бути причетним до контрнаступу в Криму. Хочу, щоб на березі мису Фіолент був дитячий табір або місце, де діти, чиї батьки загинули, захищаючи Україну, могли б приїхати і відпочити. Ось за це я буду боротися. Якщо доведеться в цьому контексті повернутися і взяти участь в деокупації Криму, теоретично ми можемо це зробити", - заявив Тополя в інтерв'ю ZEFIR Studio.

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Артист додав, що його і колег можуть повернути на фронт раніше, ніж почнеться очікуваний контрнаступ на Крим.

"Нас вивели в резерв наказом, і таким же наказом нас можуть повернути назад. У мене є військовий квиток, Я залишаюся військовослужбовцем. Ми сухопутні війська, піхота", - резюмував артист.

Нагадаємо, Тарас Тополя відповів, кого підтримав у голосуванні за членів журі Нацвідбору.

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